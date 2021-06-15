На Донбассе подорвались двое украинских военных

15.06.2021 10:00

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня. Двое украинских военных подорвались на мине, оба госпитализированы. Об этом во вторник, 15 июня, говорится в сводке штаба ООС.

Отмечается, что в понедельник противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, со станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-3М с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет… В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих. Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное медицинское учреждение. Состояние здоровья одного военного - удовлетворительное, другой - средней тяжести", – сообщили в штабе.