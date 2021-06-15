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На Донбассе подорвались двое украинских военных
За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня. Двое украинских военных подорвались на мине, оба госпитализированы. Об этом во вторник, 15 июня, говорится в сводке штаба ООС.
Отмечается, что в понедельник противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, со станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-3М с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет… В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих. Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное медицинское учреждение. Состояние здоровья одного военного - удовлетворительное, другой - средней тяжести", – сообщили в штабе.
Теги: Донбасс, мина, перемирие, раненые, нарушения
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