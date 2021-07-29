В ДонОГА анонсировали визит Зеленского в Донецкую область

29.07.2021 15:30

Президент Владимир Зеленский в пятницу совершит рабочую поездку в Донецкую область. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация на своей странице в Facebook в четверг, 29 июля.

"30 июля 2021 года состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область. Приглашаем представителей СМИ и просим пройти аккредитацию до 16:00 29 июля 2021 года", – говорится в коротком сообщении.

В свою очередь в пресс-службе главы государства еще нет информации о предстоящем визите.