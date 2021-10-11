Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ветераны устроили для бойцов ООС день пиццы и кофе

11.10.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ветераны устроили для бойцов ООС день пиццы и кофе

Ветераны 30-й механизированной бригады имени князя Константина Острожского и основатель Pizza Veterano Леонид Остальцев, а также Veterano Coffee Роман Маринов вместе с другими ветеранами посетили своих побратимов, с которыми прошли активные боевые действия в начале российско-украинской войны, сообщается в Фейсбуке бригады.
Приготовив около 200 вкусных пицц, ветераны доставили еще горячую выпечку прямо на передовые позиции для бойцов. Также воинам привезли 400 пачек молотого кофе и для всех желающих его приготовили.



Теги: Донбасс, кофе, пицца, передовая, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх