Ветераны устроили для бойцов ООС день пиццы и кофе

11.10.2021 11:00

Ветераны 30-й механизированной бригады имени князя Константина Острожского и основатель Pizza Veterano Леонид Остальцев, а также Veterano Coffee Роман Маринов вместе с другими ветеранами посетили своих побратимов, с которыми прошли активные боевые действия в начале российско-украинской войны, сообщается в Фейсбуке бригады.

Приготовив около 200 вкусных пицц, ветераны доставили еще горячую выпечку прямо на передовые позиции для бойцов. Также воинам привезли 400 пачек молотого кофе и для всех желающих его приготовили.