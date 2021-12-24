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Шмыгаль анонсировал "пакет малыша" для новорожденных с ВОТ
24.12.2021 11:00
Кабинет министров упростил процедуру получения "Пакета малыша" и денежной компенсации стоимости такой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на заседании правительства, - передает "ОстроВ".
"В частности, согласно новому порядку, отменяется необходимость предоставления справки из учреждения здравоохранения о неполучении "Пакета малыша", - сообщил он.
Кроме того, отметил премьер, получение "Пакета малыша" станет возможным в случае рождения ребенка на временно оккупированных территориях.
Шмыгаль также напомнил, что претенденты на компенсации могут подать заявку и документы по почте и получить денежный эквивалент "Пакета малыша"через "Дію".
Теги: Донбасс, Крым, Кабмин, ОРДЛО, пакет малыша
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