Шмыгаль анонсировал "пакет малыша" для новорожденных с ВОТ

24.12.2021 11:00

Кабинет министров упростил процедуру получения "Пакета малыша" и денежной компенсации стоимости такой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на заседании правительства, - передает "ОстроВ".

"В частности, согласно новому порядку, отменяется необходимость предоставления справки из учреждения здравоохранения о неполучении "Пакета малыша", - сообщил он.

Кроме того, отметил премьер, получение "Пакета малыша" станет возможным в случае рождения ребенка на временно оккупированных территориях.

Шмыгаль также напомнил, что претенденты на компенсации могут подать заявку и документы по почте и получить денежный эквивалент "Пакета малыша"через "Дію".