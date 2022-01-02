В Минреинтеграции пояснили новые правила пересечения КПВВ

02.01.2022 11:00

С 31 декабря упрощен процесс пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе, а также на админлинии с оккупированным Крымом — отменено требование об обязательной установке мобильного приложения "Вдома". В связи с этим Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предоставило ответы на наиболее актуальные вопросы. Об этом сообщает телеканал "Дом".

Нужно ли устанавливать мобильное приложение Дома при пересечении КПВВ?

— Нет не нужно. С 31 декабря соответствующее требование отменено.

Обязательно ли проходить тестирование на COVID-19 при пересечении КПВВ?

— Нет, требование по прохождению тестирования отсутствует.

При этом на территории Украины действуют карантинные ограничения. Так, всем гражданам во время поездок автомобильным транспортом на автобусных маршрутах, авиационным и железнодорожным транспортом межобластного сообщения необходимости иметь:

оформленное в системе "Дія" (на портале или в мобильном приложении) международный или внутренний COVID-сертификат — "желтый" (при одной дозе вакцины) или "зеленый" (при полной иммунизации);

или иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными Всемирной организацией здравоохранения;

или Международное свидетельство о вакцинации;

или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующие 72 часа с момента сдачи материала на анализ;

или сертификат на основании выздоровления.

Что делать, если человек получил положительный результат тестирования на COVID-19 после пересечения КПВВ?

— Согласно положениям постановления Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236, лица с подозрением на инфицирование или с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19 в легкой форме при условии, что лицо не нуждается в госпитализации, подлежат самоизоляции.

Такие лица могут пройти самоизоляцию на контролируемых Украиной территориях или вернуться на временно оккупированные территории.

Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми проживают вместе.

Согласно стандартам оказания медицинской помощи больным COVID-19, утвержденным МОЗ, положительный результат экспресс-теста должен быть подтвержден с помощью ПЦР-теста. Для прохождения ПЦР-теста гражданам необходимо обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения. В случае положительного результата, также необходимо обратиться в медучреждение для клинического наблюдения, своевременной медицинской помощи и введения противоэпидемических мероприятий.

Следовательно, лицо, имеющее положительный результат тестирования, может пройти самоизоляцию под наблюдением врача, а в случаях острого течения заболевания — подлежит госпитализации.