Правописания по новому: в Украине изменятся правила

15.08.2018 21:10

Стало известно, что в Министерстве образования и науки Украины предлагают принять участие в общественном обсуждении проекта нового правописания, который подготовила рабочая группа Украинской национальной комиссии по вопросам правописания. Как информирует replyua.net, об этом в среду, 15 августа, сообщает пресс-служба Минобразования.



В сообщении отмечается, что проект нового правописания занимает более 210 страниц.

Сотрудники ведомства при его разработке авторы пытались учитывать новейшие языковые явления, распространенные в различных сферах жизни. В частности, в проекте предусматривается возможность употребления и в начале слова перед согласными н и р, в начале глагола и́кати и существительного икавка, в начале иностранных слов типа ийбен, ич-оба.



Проект также санкционирует букву ґ для передачи иноязычного звука [g] в фамилиях типа Ґе́те, Ґулліве́р, Ва́ско да Ґа́ма (но возможно привычное написание с г). Аналогичный компромисс предлагается для буквы ф в словах греческого происхождения. Также предлагается писать слово пів с существительными отдельно, если имеется в виду половина (пів години, пів Києва). Если пів с существительным составляет единое понятие, они пишутся вместе (півзахист). Ознакомиться с проектом можно по данной ссылке.

Источник: https://replyua.net