На Донбассе за сутки дважды нарушен режим тишины

15.01.2022 10:00

За минувшие сутки на Донбассе дважды нарушили режим тишины, военнослужащие не пострадали. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 15 января.

Один из обстрелов осуществлен с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Так, вблизи Водяного сепаратисты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. А недалеко от Причепиловки противник произвел обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.