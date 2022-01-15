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Архив - Донецкая область

На Донбассе за сутки дважды нарушен режим тишины

15.01.2022 10:00
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На Донбассе за сутки дважды нарушен режим тишины

За минувшие сутки на Донбассе дважды нарушили режим тишины, военнослужащие не пострадали. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 15 января.
Один из обстрелов осуществлен с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Так, вблизи Водяного сепаратисты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. А недалеко от Причепиловки противник произвел обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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