Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине возобновили водоснабжение 13 населенных пунктов

25.01.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине возобновили водоснабжение 13 населенных пунктов

Восстановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Донецкой области после ликвидации аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщает ДонОГА.
Устранено повреждение диаметром 1400 мм на участке между 2 и 3 подъемом Второго Донецкого водопровода.
В пять часов утра схема водоснабжения полностью восстановлена.
Авария произошла на магистральном водоводе диаметром 1400 мм, на участке между 2 и 3 подъемом Второго Донецкого водопровода. Аварийные ремонтно-восстановительные работы проводились с 20 января.
Была прекращена подача водоснабжения в г. Константиновка (частично), 6 населенных пунктов Краматорского района Ильиновской ОТГ и 3 населенных пунктов Торецкой ОТГ Бахмутского района (около 50 тыс. человек). Была сокращена подача воды в городах Славянск, Краматорск и Дружковка.



Теги: Донбасс, водоснабжение, восстановление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх