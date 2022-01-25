На Донетчине возобновили водоснабжение 13 населенных пунктов

25.01.2022 11:00

Восстановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Донецкой области после ликвидации аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщает ДонОГА.

Устранено повреждение диаметром 1400 мм на участке между 2 и 3 подъемом Второго Донецкого водопровода.

В пять часов утра схема водоснабжения полностью восстановлена.

Авария произошла на магистральном водоводе диаметром 1400 мм, на участке между 2 и 3 подъемом Второго Донецкого водопровода. Аварийные ремонтно-восстановительные работы проводились с 20 января.

Была прекращена подача водоснабжения в г. Константиновка (частично), 6 населенных пунктов Краматорского района Ильиновской ОТГ и 3 населенных пунктов Торецкой ОТГ Бахмутского района (около 50 тыс. человек). Была сокращена подача воды в городах Славянск, Краматорск и Дружковка.