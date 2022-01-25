- В Славянске "заминировали" все школы12:00
- На Донетчине возобновили водоснабжение 13 населенных пунктов11:00
- За сутки в ООС один обстрел, потерь нет08:00
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»08:00
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В зоне ООС возобновились обстрелы08:00
На Донетчине возобновили водоснабжение 13 населенных пунктов
Восстановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Донецкой области после ликвидации аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщает ДонОГА.
Устранено повреждение диаметром 1400 мм на участке между 2 и 3 подъемом Второго Донецкого водопровода.
В пять часов утра схема водоснабжения полностью восстановлена.
Авария произошла на магистральном водоводе диаметром 1400 мм, на участке между 2 и 3 подъемом Второго Донецкого водопровода. Аварийные ремонтно-восстановительные работы проводились с 20 января.
Была прекращена подача водоснабжения в г. Константиновка (частично), 6 населенных пунктов Краматорского района Ильиновской ОТГ и 3 населенных пунктов Торецкой ОТГ Бахмутского района (около 50 тыс. человек). Была сокращена подача воды в городах Славянск, Краматорск и Дружковка.
Теги: Донбасс, водоснабжение, восстановление
- Константиновка: недели без воды
- "Таракан" отключил две донецких квартиры от канализации
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- "Он агитировал меня, чтобы я пошел с Юлькой в коалицию и чтобы мы "грохнули" Петра", - "радикал" Ляшко рассказал о телефонном разговоре с Коломойским
- ПЛАН АВТОНОМНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ДОНБАСІ ВЖЕ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ
- Платить за воду в ОРДО теперь можно только в «банке» и отделениях почтовой связи
- В Славянске "заминировали" все школы12:00
- На Донетчине возобновили водоснабжение 13 населенных пунктов11:00
- За сутки в ООС один обстрел, потерь нет08:00
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»08:00
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В Славянске "заминировали" все школы12:00
- На Донетчине возобновили водоснабжение 13 населенных пунктов11:00
- Зеленский анонсировал расширение программы єПідтримка10:00
- Советники "нормандской четверки" согласовали встречу в Париже09:00
- За сутки в ООС один обстрел, потерь нет08:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Зеленский созывает экстренное заседание СНБО16:00
- Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон14:00
- "Ковидную" тысячу с сегодняшнего дня можно потратить на лекарства12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января10:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 января
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»
- Зеленский созывает экстренное заседание СНБО
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня
- Приоритеты-2022 в законопроектах
- 22 января - День Соборности Украины
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января
- Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января