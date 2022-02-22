Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек

22.02.2022 14:00

С 08.00 до 17.00 21.02.2022 функционировал на въезд-выезд ППТК "Еленовка", сообщает "МЧС ДНР".

На территорию ОРДО было запущено 13 транспортных средств, 68 человек. На территорию Украины выпущено 26 транспортных средств, 168 человек.