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Архив - Донецкая область

Первые беженцы из Мариуполя прибыли в Запорожье

15.03.2022 08:00
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Первые беженцы из Мариуполя прибыли в Запорожье

В Запорожском областном гуманитарном штабе приняли первых беженцев из Мариуполя. С ними работают специалисты штаба, волонтеры, представители социальных служб, психолог. Об этом сообщается в телеграм-канале Запорожской ОГА.
Беженцам оказывается вся необходимая первая помощь: они получат приют и питание.



Теги: Донбасс, Запорожье, Мариуполь, беженцы
 
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