Первые беженцы из Мариуполя прибыли в Запорожье

15.03.2022 08:00

В Запорожском областном гуманитарном штабе приняли первых беженцев из Мариуполя. С ними работают специалисты штаба, волонтеры, представители социальных служб, психолог. Об этом сообщается в телеграм-канале Запорожской ОГА.

Беженцам оказывается вся необходимая первая помощь: они получат приют и питание.