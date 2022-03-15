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Первые беженцы из Мариуполя прибыли в Запорожье
15.03.2022 08:00
В Запорожском областном гуманитарном штабе приняли первых беженцев из Мариуполя. С ними работают специалисты штаба, волонтеры, представители социальных служб, психолог. Об этом сообщается в телеграм-канале Запорожской ОГА.
Беженцам оказывается вся необходимая первая помощь: они получат приют и питание.
Теги: Донбасс, Запорожье, Мариуполь, беженцы
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