На Донетчине удалось восстановить электроснабжение в 10 населенных пунктах

22.03.2022 16:02

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 18000 семей в Донецкой области, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщает ДТЭК в Facebook.

"Частично или полностью снова со светом Новоселидово, Георгиевка, Авдеевка, Опытное, Тоненькое, Яснобродовка, Торецк, Новгородское, Дружба, Озаряновка. В части этих населенных пунктов не прекращаются обстрелы и разрушения электроинфраструктуры, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать свет в одни и те же дома.

Мы знаем, как тяжело жить без электроэнергии. Мы хотим вернуть ее всем и каждому. И возвращаем, как только получаем разрешение от ВСУ. Мы с вами!" - говорится в сообщении.