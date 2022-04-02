Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 2 апреля

02.04.2022 10:00

С Донетчины и Луганщины 2 апреля отправятся 4 эвакуационных поезда, сообщает УЗ.

Из Краматорска и Покровска (Донецкая область):

13:00 - № 274/273 Краматорск - Львов;

16:00 - № 276/275 Краматорск - Львов,

16:10 - № 7931 Покровск - Днепр.

Из Новозолотаревки (Луганская область):

14:00 - № 5501 Новозолотаревка - Лозовая.