На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага

09.05.2022 09:00

В течение минувших суток, 8 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника (в том числе один топливозаправщик).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".