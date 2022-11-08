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Архив - Донецкая область

В "ДНР" признали срыв отопительного сезона

08.11.2022 15:00
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В "ДНР" признали срыв отопительного сезона

Главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил выговор "министру ЖКХ" Эдуарду Осипову за срыв отопительного сезона на оккупированной территории Донецкой области, сообщает ОстроВ.
По словам коллаборациониста, была проведена выборочная проверка запуска и прохождения отопительного сезона в шести районах Донецка, организована проверка шести котельных и двух теплопунктов. Оказалось, что в большинстве случаев местным жителям тепло не подавалось.
"Министр получил дисциплинарное взыскание", - заявил Пушилин.
Когда вопрос с отоплением будет решен, главарь "ДНР" не сообщил.



Теги: Донбасс, отопительный сезон, ДНР, срыв
 
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