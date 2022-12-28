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Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд
Из города Покровск Донецкой области до станции имени Тараса Шевченко (город Смела Черкасской области) со 2 января будет курсировать бесплатный эвакуационный поезд. Об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в Телеграме.
"Рейсы будут осуществляться раз в четыре дня по четным числам.
Желающие эвакуироваться должны предварительно зарегистрироваться, позвонив по номерам: (098) 890-33-18, (066) 285-62-90, или сообщить о своих намерениях на горячие линии сельских, поселковых советов и военных администраций.
Для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью обращайтесь по телефонам: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096 ) 108-52-24.
В Черкасской области ВПЛ разместят в бесплатных приютах, окажут финансовую, гуманитарную и психологическую помощь, социальное сопровождение.
Также обратиться за помощью в эвакуации можно на горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или же написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, поезд, эвакуация, Черкасская область, Покровск
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