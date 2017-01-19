Кременчук сокращает отставание от Донбасса

19.01.2017 07:00

В матче 31-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги "Кременчук" впервые в истории противостояния обыграл "Донбасс" на льду дружковского "Альтаира". Таким образом, команда Дмитрия Пидгурского сократила отставание в турнирной таблице от дончан до 3 очков.



При равной игре с обоюдными острыми выпадами у ворот Захарченко и Царегородцева результативнее сыграть удалось гостям. В первой 20-минутке шайбу на свой счет записал лучший нападающий "Кременчука" Илья Коренчук, в активе которого теперь 46 очков. А во второй - результативно на добивании сыграл Игорь Коваленя, а спустя восемь минут мощный выстрел от левого борта удался Дмитрию Чернышенко.



Учитывая количество по-настоящему голевых выпадов, хозяева вполне могли восстановить паритет в счете. В частности один на один с вратарем по разу выскакивали Дмитрий Нименко и Виктор Захаров, но в обоих случаях шайба оказывалась в ловушке Захарченко.



После третьей пропущенной шайбы место в "рамке" дончан занял Богдан Дьяченко и сыграл безошибочно. "Донбасс", в свою очередь, продолжал активно наседать на ворота оппонентов, однако достичь цели так и не смог.



Украинская хоккейная лига. 31 тур.



"Донбасс" Донецк – "Кременчук" Кременчуг – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).



Шайбы: 0:1 Коренчук (Дегтярев, Чорный), 06:13, 0:2 Коваленя (Гриценко, Дегтярев), 25:06, 0:3 Чернышенко (Андрейкив), 33:16.



Донбасс: Царегородцев (Дьяченко, 33:16); Р.Благой - Шафаренко - Нименко, Победоносцев (К) - Яковлевс; Никифоров - Буценко - Лялька, Хакимов - Кугут (А); Кочетков - Бондарев (А) - Захаров, Петрухно - Вл.Алексюк; Егоров - Шаманский - Рамазанов, Толстушко - Мазур.



Кременчук: Захарченко (Петленко); Чернышенко - Кузьмик - Слыш (К), Башко - Андрейкив; Гаврик - Гниденко (А) - Кирющенков, Исаенко - Игнатенко; Петранговский - Гриценко - Коваленя, Романенко - Варивода; Коренчук (А) - Карпенко - Чорний, Мельников - Дегтярев.

Источник: hcdonbass.com.