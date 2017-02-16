Пламя Донбасса растопило лед Айсберга

16.02.2017 06:55

В центральном матче 36-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" на выезде обыгрывает "Кременчук".



Стартовый отрезок для команды Сергея Витера выдался не простым – уже на второй минуте удача подмигнула Кирющенкову, который броском от левого борта каким-то чудом угодил точно в дальний угол ворот – 1:0. Удвоить перевес хозяева могли, получив численное преимущество – "5х3", однако гости с мощным спуртом соперника справились.



Вторая 20-минутка получилась по-настоящему зрелищной, а по результативности превысила семь предыдущих встреч этих команд. У "Донбасса" роль первой скрипки исполнил габаритный защитник Александр Сырей. Сначала он реализовал розыгрыш атаки с участием Кугута и Рамазанова, а затем удачно подставил клюшку под наброс на "пятачек" в исполнении Бондарева.



Чтобы прийти в себя от двух "хуков" белоруса хозяевам понадобилось чуть больше минуты – Гниденко восстановил равенство в счете, а Гаврик во второй раз в игре вывел "Кременчук" вперед. Как оказалось, на дубле Сырей останавливаться не собирался и на 32-й минуте защитник снова забил, оформив первый хет-трик в истории противостояния команд.



На второй перерыв дончане вполне могли уйти в качестве лидера – фантастический по исполнению гол забил Никита Буценко. Лучший бомбардир сезона-2015/16 продемонтрировал завидную скорость, прорвавшись к воротам, а затем, уложив на лед Захарченко, с неудобной руки отправил шайбу в сетку ворот – 4:3.



Выручил хозяев Кирющенков, оформивший в матче дубль.



Отметим, что с 33-й минуты ворота "Донбасса" защищал Богдан Дьяченко, заменивший получившего повреждение Евгения Царегородцева.



В третий раз гостей вывел вперед, реализовавший численное преимущество Олег Шафаренко. С броском с острого угла Шамиля Рамазанова голкипер "Кременчука" справился, а вот на добивание Шафаренко уже не успел – 5:4. Как результат, "Донбасс" добыл важные три очка, поравнявшись в турнирной таблице с "Кременчуком".



Украинская хоккейная лига. 36 тур



"Кременчук" Кременчуг – "Донбасс" Донецк – 4:5 (1:0, 3:4, 0:1).



Шайбы: 1:0 Кирющенков (Кича), 01:22, 1:1 Сырей (Кугут, Рамазанов), 20:42-бол, 1:2 Сырей (Бондарев), 22:16, 2:2 Гниденко (Кирющенков), 23:54, 3:2 Гаврик, 30:42, 3:3 Сырей (Победоносцев), 41:07-бол., 3:4 Буценко, 32:58, 4:4 Кирющенков (Игнатенко), 36:40, 4:5 Шафаренко (Рамазанов), 53:36-бол.



Кременчук: Захарченко (Петленко); Коренчук (А) – Кузьмик – Слыш (К), Башко – Дегтярев; Кича – Гниденко (А) – Кирющенков, Исаенко – Игнатенко; Гаврик – Гриценко – Коваленя, Романенко – Варивода; Чернышенко – Карпенко – Чорный, Мельников – Андрейкив.



Донбасс: Царегородцев (Дьяченко, 33:23); Рамазанов – Шафаренко – Никифоров, Сырей – Кугут (А); Р.Благой – Захаров – Голденков, Яковлевс – Вл.Алексюк; Лялька (А) – Буценко – Бабинец, Победоносцев (К) – Петрухно, Нименко – Бондарев – Егоров, Автаев – Григорьев.

Источник: hcdonbass.com