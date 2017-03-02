Покер Ляльки, юбилей в исполнении Никифорова и сухая победа «Донбасса»

02.03.2017 06:50

В заключительном домашнем матче регулярной части чемпионата Украинской хоккейной лиги "Донбасс" разгромил обескровленный "Витязь".



Открыть счет хозяева могли уже на первой минуте, однако после передачи Виталия Ляльки на "пятачок" шайба предательски подскочила, перелетев через клюшку свободного Сергея Бабинца. Сохранять свои ворота в неприкосновенности гостям удавалось чуть больше 11 минут. Владимир Чердак, Виталий Лялька и Виктор Захаров поочередно поразили цель, реализовав численное большинство своей команды.



Первый более-менее острый момент у ворот Богдана Дьяченко гости соорудили в дебюте второго отрезка – стремительную контратаку броском завершил Павел Большаков. Однако голкипер дончан к такому повороту событий был готов. А спустя пять минут уже Филипп Матвиенко выскочил на рандеву с Дьяченко и снова победителем дуэли вышел вратарь.



В остальное время атаковал "Донбасс" и еще дважды отличился до второго перерыва. Сначала Никита Буценко забросил четвертую шайбу своей команды в большинстве, а затем на 35-й минуте 200-й гол дончан в УХЛ забил лучший бомбардир команды Евгений Никифоров.



Забивать хозяева продолжили и в заключительной 20-минутке. Свою третью шайбу в свитере "Донбасса" забросил Дмитрий Нименко, по-настоящему эффектную шайбу после сольного прохода забросил Шамиль Рамазанов, а затем к голу в первом периоде хет-трик добавил Лялька, оформив покер.



Под занавес нервы гостей попросту сдали - Посевин в простой ситуации сначала умышленно клюшкой попытался "срезать" рвавшегося к воротам Никифорова, а когда форвард "Донбасса" выстоял, попросту накинулся на него с борцовским приемом. Арбитр такие "старания" нападающие оценил в 5-минутный штраф.



У "Донбасса" нашлось свое наказание - Бабинец и Буценко ассистировали, Владимир Алексюк забил. А завершил избиение команды Алексея Лазаренко Никита Буценко.



Украинская хоккейная лига. 39 тур.



"Донбасс" Донецк – "Витязь" Харьков – 12:0 (3:0, 2:0, 7:0).



Шайбы: 1:0 Чердак (Захаров, Кочетков), 11:01-бол, 2:0 Лялька (Буценко), 16:09-бол, 3:0 Захаров (Чердак, Кочетков), 16:37-бол, 4:0 Буценко (Лялька, Никифоров), 29:40-бол, 5:0 Никифоров (Р.Благой, Петрухно), 34:19, 6:0 Нименко (Бондарев, Григорьев), 42:24, 7:0 Лялька (Бабинец), 43:26, 8:0 Рамазанов (Бондарев), 45:03, 9:0 Лялька (Бабинец, Буценко), 46:16, 10:0 Лялька (Бабинец, Буценко), 53:04, 11:0 Вл.Алексюк (Буценко, Бабинец), 56:30-бол, 12:0 Буценко (Яковлевс, Лялька), 59:17.



Донбасс: Дьяченко (Люльчук); Кочетков – Захаров – Чердак, Кугут (А) – Сырей; Р.Благой – Автаев – Никифоров, Яковлевс – Вл.Алексюк; Лялька (А) – Буценко – Бабинец, Петрухно – Каменьков; Рамазанов – Бондарев – Нименко, Таран – Григорьев.



Витязь: Томашук (Даас); Посевин (К) – Большаков – Кривонос (А), Наливайко – Сальников; Ефремов – Муртищев – Алексанян-Петрович, Матвиенко – Поддубный; Никитин – Олейник – Колядинский, Кривда (А) – Гасимов; Боронило.

Источник: http://hcdonbass.com/

Пресс-служба ХК «Донбасс»