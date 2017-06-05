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Реванш Кличко против Джошуа: названа дата поединка
Украинский боксер Владимир Кличко и британец Энтони проведут бой реванш
Ожидается, что повторный поединок состоится уже в октябре 2017 года. Причем бой пройдет вне территории Европы, отметил менеджер английского боксера Эдди Хирн.
Представитель Джошуа добавил, что Кличко хочет провести бой реванш, не смотря даже на любые гонорары.
«Даже, если не учитывать деньги, ему наверняка хочется провести реванш. Мы рассматриваем варианты с Америкой, Нигерией, Дубаем и Кардиффом. Последний не является наиболее выгодным. Те предложения, которые есть с другими стадионами, гораздо лучше, но связаны с целым рядом проблем. Например, организовать вечер в Лагосе. Вы должны оценивать деньги», — поделился Хирн.
Напомним, что 29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Джошуа нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. После боя чемпион заявил, что готов дать ветерану реванш, однако Кличко сделает заявление по этому поводу только в июне.
Ранее первый наставник Кличко назвал причину поражения в бою с Джошуа.
По материалам: https://politeka.net с ссылкой на «Boxing Scene»
Теги: Донбасс, спорт, бокс, Кличко, реванш
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