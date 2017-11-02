Лига Европы: букмекеры не верят в победу украинских команд

02.11.2017 13:25

2-го ноября "Динамо" и "Заря" проведут матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы, сообщает ТСН.

Обе команды сыграют в гостях. "Бело-синие" – против швейцарского "Янг Бойз", луганчане – против немецкой "Герты".

Согласно ставкам букмекерских контор, украинские команды - не фавориты поединков.

"Янг Бойз" – "Динамо" – 2.25 х 3.50 х 3.10.

"Герта" – "Заря" – 1.75 х 3.17 х 4.75.

Перед четвертым туром "Динамо" лидирует в Группе В, "Заря" находится на втором месте Группы J.

В 20.00 начнется игра "Янг Бойз" - "Динамо", а в 22.05 - "Герта" - "Заря".

Трансляцию из Швейцарии проведет телеканал "Футбол 1", а поединок в Берлине покажут сразу два канала - "Украина" и "Футбол 2".