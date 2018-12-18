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Стали известны даты проведения игр украинских клубов в Лиге Европы

18.12.2018 10:10
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Стали известны даты проведения игр украинских клубов в Лиге Европы

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 14 и 21 февраля 2019 года, сообщает sportarena.com.
Шахтер первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта сыграет 14 февраля дома. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
Ответный поединок состоится через неделю, 21 февраля, в Германии. Начало встречи в 19:55 по Киеву.
Динамо же первую игру против Олимпиакоса сыграет на выезде 14 февраля в 19:55 по киевскому времени. Домашний поединок украинская команда проведет 21 февраля в 22:00, сообщает официальный сайт УЕФА.



Теги: Лига Европы, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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