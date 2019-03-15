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Киевское «Динамо» установило исторический антирекорд
15.03.2019 08:20
«Динамо» в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы проиграло «Челси» со счетом 0:5. Таким образом лондонцы нанесли крупнейшее домашнее поражение киевлянам в истории, сообщает XSPORT.ua.
Со счетом 0:5 команда уступала лишь на выезде в Лиге чемпионов «Ювентусу» (сезон 2002/03) и «Бенфике» (сезон 1991/92). Также «Динамо» потерпело крупнейшее поражение в еврокубках по сумме двух матчей (0:8).
Теги: Лига Европы, ФК "Динамо" Киев, ФК "Челси" (Лондон)
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