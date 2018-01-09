Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» - «Рома»

09.01.2018 12:45

Во вторник, 9 января, в свободную продажу поступили билеты на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» - «Рома», сообщает XSPORT.ua.

Билеты уже можно приобрести в кассах ОСК «Металлист». Минимальная стоимость одного тикета составляет 80 гривен.

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 21 февраля в Харькове.