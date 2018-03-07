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Букмекеры не дают шансов "Динамо" в противостоянии с "Лацио"

07.03.2018 09:40
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Букмекеры не дают шансов "Динамо" в противостоянии с "Лацио"

8 марта киевское "Динамо" в гостях встретится с итальянским "Лацио" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится в Риме на "Стадио Олимпико", начало – в 20:05 по киевскому времени. Букмекеры уже начали давать свои прогнозы относительно отчетного противостояния, сообщает Телеканал новостей «24».
По данным компании "Марафон", фаворитом пары "Лацио" – "Динамо" является итальянская команда. На их победу принимаются ставки с коэффициентом 1,44, а на победу "Динамо" можно поставить с показателем 8,3. Мало верят букмекеры и в ничью – коэффициент 5,0.
По убеждению специалистов "Марафона", в 1/4 финала Лиги Европы из этой пары также пройдет римский клуб – 1,27, а на выход "Динамо" принимаются ставки с коэффициентом 4,05.
Компания "Фаворит-спорт" тоже ставит на "Лацио" как и в грядущем матче, так и в целом в двухматчевом противостоянии.
Так, на викторию римлян в игре 8 марта можно поставить с коэффициентом 1,38, ничья тут оценивается в 4,9, а триумф киевлян – в 8,20. Что касается прохода в следующий раунд ЛЕ, то на "Лацио" принимаются ставки с коэффициентом 1,24, а на "Динамо" – 4,05.



Теги: букмекер, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
 
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