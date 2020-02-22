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Уайлдер - Фьюри: анонс и прогноз на бой-реванш

22.02.2020 17:00
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Уайлдер - Фьюри: анонс и прогноз на бой-реванш

В ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе на знаменитой арене "MGM Grand" состоится долгожданный реванш между американским чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри, сообщает iSport.ua.
Помимо пояса американца, а также статуса линейного чемпиона, которым владеет британец, на кону боя также будет стоять вакантный пояс журнала The Ring.
По мнению британской конторы William Hill, Уайлдер — фаворит боя. Коэффициент на его победу составляет 1,95. Успех Фьюри соответствует «кэфу» 2,00, ничья — 23,00.
Австрийская контора Bwin еще меньше сомневается в победе Уайлдера — соответствующий коэффициент равен 1,91, и больше коллег верит в ничью — 21,00. Коэффициент на победу Фьюри оценивается в те же 2,00.



Теги: бокс, реванш, Тайсон Фьюри
 
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