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"Шахтер" второй раз крупно проиграл "Боруссии" в Лиге чемпионов (ВИДЕО)

26.11.2020 08:00
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"Шахтер" второй раз крупно проиграл "Боруссии" в Лиге чемпионов (ВИДЕО)

В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде проиграл менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:4. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голы у "Боруссии" забили Ларс Штиндль (с пенальти на 17 минуте), Нико Ельведи (33), Брель Эмболо (45 + 1) и Оскар Вендт (77).
В следующем туре 1 декабря "Шахтер" примет мадридский "Реал".



Теги: Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", Боруссия
 
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