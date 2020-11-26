"Шахтер" второй раз крупно проиграл "Боруссии" в Лиге чемпионов (ВИДЕО)

26.11.2020 08:00

В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде проиграл менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:4. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы у "Боруссии" забили Ларс Штиндль (с пенальти на 17 минуте), Нико Ельведи (33), Брель Эмболо (45 + 1) и Оскар Вендт (77).

В следующем туре 1 декабря "Шахтер" примет мадридский "Реал".