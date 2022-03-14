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Ракицкий призвал россиян прекратить "освобождать" Украину

14.03.2022 11:00
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Ракицкий призвал россиян прекратить "освобождать" Украину

Бывший защитник российского «Зенита» и национальной сборной Украины Ярослав Ракицкий обратился в Instagram к россиянам в связи с полномасштабной войной на своей родине.
«Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей Матери, к своим Детям, к своей Семье. Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину!
Гибнут мирные Украинцы от русских солдат. Нас не нужно освобождать! Оставьте нас и нашу Украину! Нет смысла доказывать о влиянии пропаганды, о том, что россия дезинформирует свой народ. Вам не говорят правду. Я желаю Добра и Мира моей свободолюбивой Украине!» - написал он.



Теги: Россия, война, обращение, Ярослав Ракицкий, Instagram
 
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