Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

"Шахтер" заявил 27 футболистов на Лигу чемпионов

04.09.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Шахтер" заявил 27 футболистов на Лигу чемпионов

Во вторник, 6 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет в гостях против немецкого "Лейпцига" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
За три дня до старта в турнире "горняки" обнародовали свою заявку игроков. В нее вошли 27 игроков, из которых восемь прошли по списку В. Стоит отметить, что в составе дончан есть трое иностранцев – бразилец Лукас Тейлор, хорват Невен Джурасек и буркиниец Лассина Траоре.
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк.
Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов.
Календарь всех поединков "Шахтера" выглядит так:

  • 6 сентября, 22:00. Лейпциг – Шахтер
  • 14 сентября, 19:45. Шахтер – Селтик
  • 5 октября, 22:00. Реал – Шахтер
  • 11 октября, 22:00. Шахтер – Реал
  • 25 октября, 22:00. Селтик – Шахтер
  • 2 ноября, 19:45. Шахтер – Лейпциг.


Теги: Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", заявка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх