Последние новости раздела
- "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" (ВИДЕО)12:00
- "Шахтер" – "Селтик": прогноз на матч Лиги чемпионов17:00
- Легенда "Шахтера" и сборной Украины стал тренером российского клуба16:00
- "Шахтер" стартовал в ЛЧ-2022/23 с разгрома "Лейпцига" (ВИДЕО)08:00
- УЕФА запретила "Шахтеру" рекламировать United2416:00
- Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» - «Шахтер»13:00
- "Шахтер" заявил 27 футболистов на Лигу чемпионов17:00
- "Шахтер" одержал первую победу в новом сезоне УПЛ08:00
- Ярослав Ракицкий поздравил дончан с Днем города и Днем шахтера17:00
- Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов10:00
"Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" (ВИДЕО)
15.09.2022 12:00
Донецкий "Шахтер" во втором матче группового турнира ЛЧ-22/23 сыграл вничью с "Селтиком" из Глазго, сообщает UA-Футбол.
Шотландцы на старте поединка выглядели получше и закономерно повели в счете после быстрой фланговой атаки, которую завершил Хатате.
Впрочем, еще до перерыва горняки отыгрались – после встречной атаки по флангу – шикарный пас на Мудрика, и Михаил, сместившись, дал под перекладину!
Второй тайм прошел без голов - матч так и закончился вничью 1:1, которая, наверное, устроила обе команды.
Теги: Лига Чемпионов, ничья, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- Первый матч в плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью
- Лига чемпионов: "Шахтер" и "Боруссия" разошлись боевой ничьей
- Лига чемпионов: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" - ничья
- "Динамо" на последних минутах упустило победу над "Ференцварошем" (ВИДЕО)
- "Шахтер" на последних секундах упустил победу над "Шерифом"
- "Шахтер" и "Ювентус" разошлись вничью
- На Донетчине появилась возможность восстановления газоснабжения10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Многодетным семьям из Славянска предлагают эвакуацию в Киев13:00
- В Бахмуте из-за российских обстрелов погибли пять человек11:00
- На Луганщине оккупанты отключили мобильный Интернет10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Краматорске задержали трех вражеских информаторов15:00
- "Мэр" Горловки пожаловался на кражу воды из системы отопления13:00
- Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска. Есть погибший11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" (ВИДЕО)12:00
- В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен11:00
- На Донетчине появилась возможность восстановления газоснабжения10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве08:00
- В России умер главред "любимой газеты Путина"17:00
- Зеленский прибыл в освобожденный Изюм15:00
- Многодетным семьям из Славянска предлагают эвакуацию в Киев13:00
- В Кабмине дали прогноз курса доллара на 2023 год12:00
- В Бахмуте из-за российских обстрелов погибли пять человек11:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин
- Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"
- "Мэр" Горловки пожаловался на кражу воды из системы отопления
- В ОРДО начался топливный кризис
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На Донетчине возобновлена подача воды в 9 населенных пунктов
- В Краматорске задержали трех вражеских информаторов
- Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине