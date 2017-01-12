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Швейцарские химики научились "консервировать" летнюю жару

12.01.2017 11:45
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Швейцарские химики научились "консервировать" летнюю жару

Ученые, работающие в швейцарской федеральной лаборатории по испытаниям и исследованиям материалов (EMPA), изобрели систему "консервации" избыточного летнего тепла для последующего использования в холодное время года, сообщает New Atlas.
В качестве теплоаккумулятора в ней применяется концентрированный гидроксид натрия (NaOH), который выделяет большое количество тепла при добавлении воды и наоборот - теряет воду под воздействием высокой температуры. Такой "заряженный" летней жарой раствор может храниться в течение многих месяцев (даже лет), до тех пор пока не подвергается воздействию воды для высвобождения тепловой энергии.
Система пока еще находится в стадии прототипа, однако EMPA уже ищет коммерческих партнеров для создания компактной версии установки бытового назначения.



Теги: Швейцария, отопление, аккумулятор, жара
 
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