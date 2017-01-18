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Антарктида дала трещину (ВИДЕО)

18.01.2017 16:15
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Антарктида дала трещину (ВИДЕО)

Научные работники из Великобритании продемонстрировали на видео огромную трещину в ледниках Антарктиды, которая недавно была обнаружена. Её длина составила 40 километров. Видео было сделано с использованием квадрокоптера, собщает Planet-today.ru.
Принято решение эвакуировать работников британской научной станции Halley VI, а саму станцию временно законсервировать. Причина – опасная близость к возникшей трещине. Эвакуация 30 ученых, работающих в данный момент на станции, пройдет в марте.
Научные специалисты высказывают предположение, что в результате глобального потепления часть материка может вообще отколоться, что приведет к значительному увеличению уровня мирового океана.



Теги: глобальное потепление, трещина, Антарктида
 
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