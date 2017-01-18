Антарктида дала трещину (ВИДЕО)

18.01.2017 16:15

Научные работники из Великобритании продемонстрировали на видео огромную трещину в ледниках Антарктиды, которая недавно была обнаружена. Её длина составила 40 километров. Видео было сделано с использованием квадрокоптера, собщает Planet-today.ru.

Принято решение эвакуировать работников британской научной станции Halley VI, а саму станцию временно законсервировать. Причина – опасная близость к возникшей трещине. Эвакуация 30 ученых, работающих в данный момент на станции, пройдет в марте.

Научные специалисты высказывают предположение, что в результате глобального потепления часть материка может вообще отколоться, что приведет к значительному увеличению уровня мирового океана.