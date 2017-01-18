Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Антарктида дала трещину (ВИДЕО)16:15
- Армия СШA испытaла лeтающий мoтoцикл (ВИДЕО)14:00
- Земные микробы выдержали "марсианскую" акклиматизацию11:00
- Именем Дональда Трампа назван новый вид моли10:50
- В Швейцарии представлены сверхлегкие часы из графена10:30
- В Колумбийском зоопарке умерла самая старая горилла в мире10:10
- В США разработан картонный беспилотник10:00
- ПриватБанк запускает во Львове оплату проезда смартфоном16:20
- В Украине появился первый ребенок от трех родителей15:20
- Украинская аудитория ВКонтаке достигла рекордной величины14:20
Антарктида дала трещину (ВИДЕО)
18.01.2017 16:15
Научные работники из Великобритании продемонстрировали на видео огромную трещину в ледниках Антарктиды, которая недавно была обнаружена. Её длина составила 40 километров. Видео было сделано с использованием квадрокоптера, собщает Planet-today.ru.
Принято решение эвакуировать работников британской научной станции Halley VI, а саму станцию временно законсервировать. Причина – опасная близость к возникшей трещине. Эвакуация 30 ученых, работающих в данный момент на станции, пройдет в марте.
Научные специалисты высказывают предположение, что в результате глобального потепления часть материка может вообще отколоться, что приведет к значительному увеличению уровня мирового океана.
Теги: глобальное потепление, трещина, Антарктида
Читайте также:
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Мотив "переворота" в "ЛНР" - борьба за финансовые потоки и "контрабас", - СМИ
- Грядет глобальное похолодание... потепление будет позже
- Диоксид серы на Венере изучают для борьбы с глобальным потеплением на Земле
- Ускоренное таяние ледников оказалось научным фактом
- В Украине вспоминают остарбайтеров 15:00
- Две трети боевиков «ЛНР» готовы сложить оружие14:40
- Где мариупольцы могут окунуться в купель 12:40
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением10:40
- Мариуполь готовится к Крещению в Азовском море09:50
- За прошедшие сутки по украинским военным стреляли 61 раз 08:50
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
- В Мариупольском наркопритоне жил 5-летний ребенок21:20
- Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета19:40
- Мариупольский суд осудил дезертира 16:50
- Для закупки лекарств для онкобольных и вакцин дополнительно выделено 2 млрд грн, – Розенко16:20
- Антарктида дала трещину (ВИДЕО)16:15
- Полицейская миссия на Донбассе противоречит Минску-2, но наблюдатели ОБСЕ могут иметь личное стрелковое оружие – глава МИД РФ16:00
- Крым является территорией Украины - предвыборная программа кандидата на пост президента России15:40
- В Кремле прокомментировали слова Савченко о временной сдаче Крыма ради возвращения Донбасса.15:20
- В Украине вспоминают остарбайтеров 15:00
- Две трети боевиков «ЛНР» готовы сложить оружие14:40
- Почему Ле Пен вынуждена делать заявления о «российском» Крыме14:20
- Армия СШA испытaла лeтающий мoтoцикл (ВИДЕО)14:00
- Как в Украине формировали русскоязычное население: соцсети отреагировали на выступление филолога в Конституционном суде13:40
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…10:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Украинцев заставят составлять декларации
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Изменения в начислении пенсий с 1 января
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"