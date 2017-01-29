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Архив - Наука и технологии

Сбылась мечта всех, кто хоть раз ронял в воду любимый телефон. ВИДЕО

29.01.2017 10:08
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Сбылась мечта всех, кто хоть раз ронял в воду любимый телефон. ВИДЕО

Японская компания Kyocera анонсировала выпуск смартфона Digno Rafre, который можно мыть водой, используя при этом чистящие средства.

Известно, что новинка получит 5-дюймовый экран с разрешением в 720 пикселей, сообщает Лайфхакер.

Digno Rafre будет иметь 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ расширяемой встроенной памяти, кроме того ее можно увеличить за счет слота для карт. Основная камера получит разрешение в 13 Мп, а камера для "селфи" - 5 Мп. Емкость батареи девайса составит 3000 мА/ч и работать он будет на Android 7.0.

Но главной особенностью смартфона является водозащита стандарта IP58. Так что любители чистоты смогут его спокойно помыть пенистым мылом.

Стоит отметить, что исследования ученых показали, что смартфон грязнее унитаза почти в 20 раз. Компания Kyocera приняла этот факт во внимание и полтора года назад представила смартфон Digno Rafre. На этот раз выйдет вторая его версия.

Старт продаж запланирован на март 2017 года и пока исключительно для рынка Японии. Стоимость смартфона производитель не разглашает.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, Япония, телефон
 
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