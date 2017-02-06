В Днепре началось тестирование "электронной очереди" к врачу

06.02.2017 10:55

Бывший IT-директор «Приватбанка» Дмитрий Дубилет, который сейчас занимается разработками для iGov, рассказал о начале тестирования системы "электронной очереди" на прием к врачам в Днепре. Об этом он написал на своей странице в социальной сети, сообщает «Пресса Украины».

Команда портала государственных услуг iGov совместно с городским советом Днепра вводит в городе систему электронных очередей в больнице «с прицелом на всю страну», отметил Дубилет.

Самым большим плюсом в данном проекте является то, что любой, не выходя из собственного дома, может записаться к врачу на прием. Людям больше не придется стоять в длинных «живых очередях» в регистратуру - теперь можно прямо дома выбрать время приема.