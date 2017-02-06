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Архив - Наука и технологии

В Днепре началось тестирование "электронной очереди" к врачу

06.02.2017 10:55
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В Днепре началось тестирование "электронной очереди" к врачу

Бывший IT-директор «Приватбанка» Дмитрий Дубилет, который сейчас занимается разработками для iGov, рассказал о начале тестирования системы "электронной очереди" на прием к врачам в Днепре. Об этом он написал на своей странице в социальной сети, сообщает «Пресса Украины».
Команда портала государственных услуг iGov совместно с городским советом Днепра вводит в городе систему электронных очередей в больнице  «с прицелом на всю страну», отметил Дубилет.
Самым большим плюсом в данном проекте является то, что любой, не выходя из собственного дома, может записаться к врачу на прием. Людям больше не придется стоять в длинных «живых очередях» в регистратуру - теперь можно прямо дома выбрать время приема.



Теги: очередь, Днепр, больница, iGov
 
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