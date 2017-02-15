Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Китае нашли останки беременного динозавра10:00
- Индийская ракета побила рекорд России09:10
- Королева Великобритании открыла в Лондоне Центр защиты от хакеров15:55
- Летающий автомобиль впервые поступил в продажу (ВИДЕО)11:20
- Ученые предположили внеземное происхождение осьминогов10:00
- Шведские ученые определили оптимальную продолжительность рабочего дня09:00
- В Вене открылся первый в мире биткоин-банк12:00
- Почему половина Земли потеряет работу через 30 лет и как с этим справиться11:38
- В небе над Малайзией засняли огромный НЛО (ВИДЕО)10:35
- Определены три участка на Марсе для высадки экспедиции 2020 года09:30
Индийская ракета побила рекорд России
15.02.2017 09:10
Индия запустила в космос 104 спутника за один раз, побив мировой рекорд по количеству спутников, запущенных с помощью одной ракеты, сообщает strana.ua.
Предыдущий рекорд принадлежал России, которая за раз запустила 37 спутников в 2014 году. Ракета Polar 15 со спутниками была запущена из космического центра имени Сатиша Дхавана в Бенгальском заливе.
При этом 101 спутник был произведен в других странах, 96 из них принадлежат американским компаниям.
По словам экспертов, этот запуск можно назвать историческим не только из-за числа спутников, но и потому что Индия обозначила свои амбиции стать ключевым игроком на рынке космических исследований.
Теги: Индия, спутник, рекорд, ракета
Читайте также:
- В Книгу рекордов Гиннесса попали многие школьники
- Титановый скандал: американцы выдвинули обвинение украинскому миллиардеру (ВИДЕО)
- В Европе аномальная жара - людей увозят "скорые"
- Есть рекорд! Мужчина женат на... 39 женщинах
- Легкая атлетика. Саладуха побила "старинный" рекорд
- Французский дедушка-спортсмен установил рекорд в 105 лет
- В Мариуполе полицейские ликвидировали лабораторию по производству амфетамина09:30
- В Мариуполе разбросали "валентинки" со свастикой07:30
- Бывший боевик воспользовался программой "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)22:23
- Инструмент пропаганды - личный "батальон" российского писателя Прилепина в "ДНР"- финансирует Кремль22:04
- Еврокомиссар по гуманитарным вопросам на следующей неделе посетит Донбасс21:39
- Трамп очікує від Кремля повернення Криму Україні 21:25
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект21:14
- Бывший вице-губернатор Донецкой области объявлен в розыск по делу о сепаратизме21:08
- Блокада Донбасса: политика или "наезд" на бизнес Ахметова? 20:46
- Метель, сильный ветер, снег - в Донецкой области ожидается резкое ухудшение погоды20:21
- Помощники Трампа до президентских выборов активно общались с российской разведкой - СМИ09:50
- Журнал ELLE выбрал "Женщиной года" звезду "Гарри Поттера"09:40
- В Мариуполе полицейские ликвидировали лабораторию по производству амфетамина09:30
- Индийская ракета побила рекорд России09:10
- Трамп ожидает от России возврата Крыма08:53
- Ставшего гражданином Украины экс-депутата Думы исключат из КПРФ за предательство08:34
- Тысячи украинцев могут отрезать от мобильной связи08:14
- 1000 доларів кожному за просто так...07:53
- В Мариуполе разбросали "валентинки" со свастикой07:30
- В Италии просыпается вулкан, который может изменить до неузнаваемости всю Европу22:47
- Трамп ожидает от России возврата Крыма08:53
- 1000 доларів кожному за просто так...07:53
- Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод16:37
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Украина получила страшное предупреждение из России
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Продукты из Китая, которые могут убить