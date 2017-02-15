Индийская ракета побила рекорд России

15.02.2017 09:10

Индия запустила в космос 104 спутника за один раз, побив мировой рекорд по количеству спутников, запущенных с помощью одной ракеты, сообщает strana.ua.

Предыдущий рекорд принадлежал России, которая за раз запустила 37 спутников в 2014 году. Ракета Polar 15 со спутниками была запущена из космического центра имени Сатиша Дхавана в Бенгальском заливе.

При этом 101 спутник был произведен в других странах, 96 из них принадлежат американским компаниям.

По словам экспертов, этот запуск можно назвать историческим не только из-за числа спутников, но и потому что Индия обозначила свои амбиции стать ключевым игроком на рынке космических исследований.