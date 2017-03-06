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Россия отказывается от украинских систем управления ракетами
06.03.2017 17:20
В 2019 году Россия полностью заменит ракеты-носители с украинской системой управления при запуске пилотируемых кораблей на Международную космическую станцию. Об этом журналистам сообщил источник на космодроме «Байконур», передает «Пресса Украины».
Сообщается, что в 2019 году «Роскосмос» начнет плавный перевод запусков пилотируемых кораблей Союз МС с ракет-носителей Союз-ФГ с украинской системой управления на ракеты-носители Союз-2.1а, система управления которых будет произведена в России.
Вместе с тем источник подчеркнул, что подобное решение ни коим образом не связано с текущей политической ситуацией. Дело в том, что украинские системы управления ракетами технически устарели.
Теги: Украина, Россия, система, ракета
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