Биологи собрались возродить вымерший вид

16.09.2017 19:28

Ученые планируют воссоздать черепах острова Флореан (Chelonoidis nigra galapagoensis) – вымерший подвид галапагосских черепах (крупнейших из ныне живущих черепах), последний представитель которого умер в середине 19 века. Как пишет Wired, генетики планируют размножать живущий ныне подвид черепах (черепах с острова Изабелла), у которого есть общие с вымершим подвидом гены.

Ученые под предводительством Лучано Беерегарая отобрали 20 черепах с наибольшим количеством совместных с потухшим подвидом генов, а затем перевезли их в Galapagos National Park — центр по исследованию этих рептилий.

«Это была огромной сложности задачи, найти таких черепах и физически переместить их туда, откуда они родом. Когда мы находили потенциально «нашу» черепаху, мы должны были очистить область с помощью мачете, чтобы вертолет смог сбросить сетки», — говорит автор исследования Лучано Беерегарай.

При этом сами ученые подчеркивают, что черепах абсолютно точными генами вымершего подвида воссоздать не получится, но они рассчитывают восстановить хотя бы популяцию черепах с наибольшим количеством генов, характерных именно для черепах острова Флореан.

Источник: 24news.com.ua