5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе

07.10.2017 14:05

Казалось бы, про замену моторного масла уже сказано столько, что ни прибавить, ни убавить. Однако все равно находятся автовладельцы, «запарывающие» двигатель свое машины, не зная о том или ином нюансе этой операции.

Основной вопрос, на котором «спотыкаются» большинство не особо искушенных в технике автовладельцев — сроки замены моторного масла. Чаще всего они доверяют автопроизводителю, который оговаривает периодичность этой операции в руководстве по эксплуатации. Следует понимать, что эти рекомендации, как правило, пишутся исходя из данных, полученных в ходе стендовых испытаний того масла того бренда, менеджеры которого сумели договориться о поставках на автосборочный конвейер своей продукции. Автовладелец же может залить в двигатель и какое-нибудь иную марку подходящего по спецификации масла. Как долго оно будет «жить» в конкретном моторе в руках конкретного автовладельца заранее сказать не сможет никто.

Поэтому, даже если «мануал» автомобиля разрешает менять масло в двигателе один раз в 15 000 километров пробега (а иной раз и в 20 000 километров) не верьте, если не хотите запороть двигатель. Меняйте масло (и масляный фильтр!) не реже раза в 10 000 километров пробега и будет вам счастье.

Разномастные специалисты утверждают, что если машина мало ездит, то менять моторное масло нужно исходя не из пробега авто, а раз в год. Мотивируют они это тем, что у долго стоящей машины масло окисляется кислородом воздуха и теряет при этом свои свойства. По этой логике, когда машина не стоит на месте, моторное масло от контакта с атмосферным воздухом чем-то защищено.

Принять эту точку зрения можно лишь если вы верите в магию и злых духов. На самом деле масло точно также окисляется кислородом воздуха и когда машина стоит, и когда ездит. Из вышеизложенного следует один вывод: если вам нравится менять моторное масло ежегодно, даже при нулевом пробеге — меняйте, хуже от этого точно не будет.

Не секрет, что многие современные моторы склонны «жрать масло». Автопроизводители учитывают это обстоятельство, но уверяют, что все предусмотрено: между заездами на ТО уровень масла в двигателе не опустится ниже отметки «min» на щупе, а значит все в порядке и можно спокойно ездить от ТО до ТО, не заморачиваясь реальным уровнем масла в моторе. На самом деле, если вам не безразлична его судьба, доводить дело до пресловутого «min» отнюдь не стоит. Хотя бы потому, что двигатель может по той или иной причине «сожрать» чуть больше масла, чем было рассчитано конструкторами. При этом наступит масляное голодание мотора, которое ну очень быстро может привести даже не к капремонту мотора, а его полному выходу из строя.

Кстати о проверке масла. Смотреть, сколько его осталось в моторе нужно не когда машина сутки простояла во дворе. Если в этом случае его уровень соответствует минимально метке на щупе — это не значит, что ездить еще можно. Представьте, что будет, когда мотор заведется.

Существует немалая вероятность, что при этом все оно сразу уйдет в масляные каналы двигателя и масляный насос будет пытаться засосать пустоту из пересохшего картера. Чем опасны перебои в поступлении масла к трущимся частям мотор рассказывать, полагаем не нужно. Поэтому проверять уровень масла следует на еще горячем двигателе — через 10—15 минут после его выключения. При этом часть масла еще не успеет стечь в картер и мы получим более точную картину текущего уровня моторного масла.

Что же делать, обнаружив критически упавший уровень масла? Большинство автовладельцев уверены, что доливать в мотор можно исключительно масло той же фирмы и марки, что и было. Это — идеально, конечно. Но если под рукой или в ближайшем автомагазине нет такого сорта смазки для мотора, можно воспользоваться и маслом другого бренда. Главное — чтобы оно было тоже синтетическим (полусинтерическим или минеральным), как и уже залитое в мотор и имело точно такие же спецификации вязкости — пресловутые «столько-то W-столько-то». Даже если пакет присадок в нем не идентичен «родному» маслу, хуже от воздействия этого коктейля мотору вряд ли станет. По крайней мере, до следующей плановой смены масла ездить так вполне можно.

Источник: autodriving.net