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В Украине выдали миллионный ID-паспорт
20.10.2017 11:20
В Украине выдали уже миллион ID-паспортов. Обладательницей миллионной пластиковой карточки стала 15-летняя киевская школьница Владислава Демчук, сообщает strana.ua.
"Я пришла, подала документы, чтобы потом оформить загран, мне сообщили впоследствии: вы стали миллионным получателем ID-карты, и сказали на какое время придти", - рассказала Владислава.
Пластиковый паспорт в Украине выдают уже почти год. Новый образец внутреннего паспорта имеет чип с биометрическими данными.
Теги: Украина, паспорт, ID-карта, миллион
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