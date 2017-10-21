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Курс Bitcoin впервые превысил 6000 долларов
21.10.2017 10:40
Курс криптовалюты Bitcoin установил новый рекордный показатель в 6 тыс. долл. на торгах, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.
Криптовалюта Bitcoin обновила исторический максимум в ходе торгов 20 октября. По данным электронной биржи CoinDesk, в 18:47, курс Bitcoin составил 6000,78 долл.
Теги: рекорд, курс валют, биткоин
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