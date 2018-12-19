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В польском городе Лодзь украинизировали билетоматы
19.12.2018 13:05
В общественном транспорте города Лодзь (центр Польши) в мобильных терминалах теперь можно купить билеты, используя украинский язык, сообщает Укринформ.
Украинская версия в 737-ми билетоматах транспорта города Лодзь с 18 декабря появилась рядом с польским, английским и немецким языками, информирует официальный сайт Лодзи.
По информации пресс-секретаря управления транспорта города Агнешки Магнушевской, иностранцы составляют 21% всех, кто покупает в Лодзе билеты на городской транспорт, а из них 75-80% - это украинцы.
Как отмечается, в этом году в Лодзе получили разрешение на временное жительство свыше 10 тыс. человек, из которых около 90% - украинцы.
Теги: Польша, украинский язык, общественный транспорт
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