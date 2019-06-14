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Volvo начинает серийное производство электробусов
Компания Volvo Buses осенью текущего года начнет серийное производство новейшего электрического шарнирно-сочленённого автобуса Volvo 7900 Electric. Он на 80% эффективней, чем дизельный автобус, сообщает AutoNews.
Официальная премьера нового шведского электробуса состоится в октябре. Его вживую смогут увидеть посетители международной выставки в Брюсселе. Сразу после этого начнется его серийное производство.
Volvo 7900 Electric будут выпускать в двух версиях, в зависимости от длины — 18 и 18,7 метра. Вместимость – до 150 человек. Такой электрический автобус можно будет подзаряжать при помощи быстрой станции зарядки в перерывах между движением по маршруту, или ночью в автопарке.
Тестовые испытания шведский электрический шарнирно-сочленённый автобус проходил в Гетеборге с 2018 года. По улицам этого города ездили два тестовых прототипа 7900 Electric. Они проработали 4 500 часов, и за это время сбоев в их работе не было.
Теги: автобус, Volvo, электроэнергия
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