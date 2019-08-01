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В Испании состоялись первые в мире гонки беспилотных автомобилей (ВИДЕО)
01.08.2019 10:45
На ипподроме Монтебланко (Monteblanco) в Испании прошла первая в мире гонка полностью автономных автомобилей, сообщает 3DNews.
В состязании принимали участие две команды, противопоставившие друг другу системы автономного управления и гоночные автомобили. В результате команда Arrival обошла соперников из Технического университета Мюнхена.
Каждый из автомобилей, принимавших участие в гонке, имел в оснащении 5 лидаров, 2 радара, 18 ультразвуковых датчиков, приёмник сигналов системы спутниковой навигации, 6 камер, 2 оптических датчика скорости, а также аппаратное обеспечение на основе процессоров Nvidia Drive PX2. Во время заезда автомобили использовали алгоритмы, которые были созданы в каждой из команд разработчиков.
Теги: гонки, беспилотник, автомобиль
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