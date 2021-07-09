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Укрзализныця представила первую инклюзивную "электричку"

09.07.2021 17:00
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Укрзализныця представила первую инклюзивную "электричку"

Укрзализныця представила первый модернизированный пригородный поезд, приспособленный для перевозки пассажиров с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Сегодня представляем первый в истории Украины пригородный поезд, модернизированный по новым стандартам и учитывающий потребности людей с инвалидностью", - говорится в сообщении.
Сообщается, что поезд состоит из 10 вагонов, оборудованных пандусами и местами для людей на колясках. Указатели в поезде выполнены шрифтом Брайля, уборные стали доступны для людей с инвалидностью. Также в поезде установлены крепления для перевозки велосипедов.
Модернизация поезда стоила 70 млн грн, а внедрение инклюзивности в нем - почти 2,2 млн грн. В УЗ до конца года планируют создать еще 6 таких поездов.



Теги: Укрзализниця, электричка, презентация, инвалиды
 
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