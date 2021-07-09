Укрзализныця представила первую инклюзивную "электричку"

09.07.2021 17:00

Укрзализныця представила первый модернизированный пригородный поезд, приспособленный для перевозки пассажиров с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Сегодня представляем первый в истории Украины пригородный поезд, модернизированный по новым стандартам и учитывающий потребности людей с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поезд состоит из 10 вагонов, оборудованных пандусами и местами для людей на колясках. Указатели в поезде выполнены шрифтом Брайля, уборные стали доступны для людей с инвалидностью. Также в поезде установлены крепления для перевозки велосипедов.

Модернизация поезда стоила 70 млн грн, а внедрение инклюзивности в нем - почти 2,2 млн грн. В УЗ до конца года планируют создать еще 6 таких поездов.