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В Украине запускают систему оповещения о ЧС через мобильные телефоны
07.04.2022 17:00
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям совместно с мобильными операторами разворачивает систему оповещения с использованием технологии Cell broadcast. Об этом сообщает ГСЧС.
В частности, сообщение сразу будет выводиться на экран телефона, поверх всех программ или заблокированного экрана. Также будет одновременный громкий предупреждающий звуковой сигнал.
"Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных событий и последовательности действий в этих ситуациях", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что уже в ближайшее время тестовые сообщения от ГСЧС начнут поступать абонентам Киевстар.
Теги: тестирование, Киевстар, мобильная связь, ГСЧС, оповещение
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