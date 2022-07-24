В Минреинтеграции пообещали улучшение функционала для переселенцев в "Дие"

24.07.2022 17:00

В приложении "Дия" усовершенствуют функционал для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Минсоцполитики и Минцифры совместно усовершенствуют функционал приложения, чтобы ВПЛ могли при повторном перемещении сняться с учета и сменить адрес фактического проживания.

Также переселенцы, которые подали заявку до 30 апреля и не получили помощь, в случае повторной подачи документов в орган социальной защиты или ЦОАУ смогут получить и то, и другое – с даты подачи заявления в "Дие".