В "Дії" появились две новых услуги для ВПЛ

13.12.2022 17:00

Изменение места жительства и отмена статуса для ВПЛ уже в Дії. Теперь это можно сделать в приложении в несколько кликов. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Просто нажимаете на меню своей справки ВПЛ в Дії необходимую услугу - Изменить адрес фактического проживания или Отменить статус ВПЛ. Важно физически находиться на месте временного места жительства, чтобы подтвердить геолокацию", - отметил он.