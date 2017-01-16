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Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети
Детские нотки в поведении мужчин способны оставаться до сорока лет.
Мужская половина человечества в психологическом и эмоциональном плане взрослеет в гораздо более позднем возрасте, нежели женщины, выяснили британские исследователи.
Специалисты считают, что детские нотки в поведении мужчин способны оставаться вплоть до практически сорока лет.
Британские ученые уверены, что до этого возраста представители сильной половины человечества в подавляющем большинстве способны оставаться безответственными и не готовы брать ответственность за чужую, да и за свою жизнь.
Данные утверждения подтверждаются исследовательской работой, в процессе которой была изучена аудитория детских телеканалов. В результате было выявлено, что мультипликационные фильмы и компьютерные игры привлекают не только детей, но и мужчин, вплоть до сорока лет, в то время как девушки уже к тридцати интересуются более насущными серьезными вопросами.
Фото: ibis-art.com
Источник: comments.ua.
Теги: Донбасс, дети, специалист, мужчины
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