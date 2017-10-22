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Архив - Открытия и исследования

Ученые сделали удивительное открытие о саблезубых кошках

22.10.2017 11:30
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Ученые сделали удивительное открытие о саблезубых кошках

Группа ученых занялась исследованиями, чтобы приблизиться к разгадке о жизни саблезубых кошек.

Экспертам удалось определить, что данный вид вымер не так давно, как предполагалось, и произошло это, по меньшей мере, на 100 тысяч лет позже, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

Исследователи смогли прийти к подобному заключению благодаря тщательному изучению образцов ДНК из костей древних саблезубых кошек, найденные останки которых располагались в Северном море на берегах Нидерландов. Оказалось, что обнаруженные в 2008 году образцы хорошо сохранили свою структуру, что и дало экспертам возможность разобраться в научной дилемме.

По заключению ученых, родство современных кошек и саблезубых тигров уже доказано научно, а теперь можно полагать, что их ближайшие родственники проживали на планете около 20 миллионов лет назад. Есть также основания задуматься, что первые люди могли повстречать таких животных во время миграции последних.



Теги: Донбасс, кошки, ученые, открытие
 
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