Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней

02.11.2017 21:01

По утверждению исследователей, рубин и сапфир являются одинаковыми камнями.



Учёным удалось раскрыть ещё одну тайну, которую несли в себе драгоценные камни. Как оказалось в результате их исследований, сапфир и рубин – это одно и то же, пишет Хроника.инфо с ссылкой на Аспекты.



Специалисты установили наличие совершенно одинакового кристаллического строения и у того, и у другого камня, из чего они делают вывод, что это одно и то же, но с разными названиями.



Единственным отличием между сапфиром и рубином является лишь цвет, который получается за счёт разных примесей в их структуре. Принято считать рубином камень, которому примесь хрома придала специфический красный оттенок. Его сородича, у которого меньше «пурпура», благодаря чему его цвет является розовым, называют сапфиром.



При изменениях в составе примесей, этот камень может получить и другой цвет, в частности – зеленоватый, но от этого он не перестанет быть сапфиром, хотя данная «окраска» характерна для изумруда.



Как сообщили специалисты, в ювелирных магазинах можно встретить изделия, которые содержат, по уверениям продавцов, розовый рубин. Исходя из нынешних исследований, правильное название данных камней «розовый сапфир».