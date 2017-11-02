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Архив - Открытия и исследования

Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней

02.11.2017 21:01
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Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней

По утверждению исследователей, рубин и сапфир являются одинаковыми камнями.

Учёным удалось раскрыть ещё одну тайну, которую несли в себе драгоценные камни. Как оказалось в результате их исследований, сапфир и рубин – это одно и то же, пишет Хроника.инфо с ссылкой на Аспекты.

Специалисты установили наличие совершенно одинакового кристаллического строения и у того, и у другого камня, из чего они делают вывод, что это одно и то же, но с разными названиями.

Единственным отличием между сапфиром и рубином является лишь цвет, который получается за счёт разных примесей в их структуре. Принято считать рубином камень, которому примесь хрома придала специфический красный оттенок. Его сородича, у которого меньше «пурпура», благодаря чему его цвет является розовым, называют сапфиром.

При изменениях в составе примесей, этот камень может получить и другой цвет, в частности – зеленоватый, но от этого он не перестанет быть сапфиром, хотя данная «окраска» характерна для изумруда.

Как сообщили специалисты, в ювелирных магазинах можно встретить изделия, которые содержат, по уверениям продавцов, розовый рубин. Исходя из нынешних исследований, правильное название данных камней «розовый сапфир».



Теги: Донбасс, тайна, сапфир, драгоценный камень
 
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