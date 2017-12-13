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Короткое голодание делает нас умнее
Использующие короткие периоды голодания диеты могут усиливать работу мозга за счёт перевода организма в режим выживания.
К такому выводу пришли исследователи из Национального института старения в Великобритании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.
Чередующие периоды голодания люди обеспечивают свой мозг большим количеством энергии, укрепляют память и навыки обучения, как выяснили британские исследователи. В ходе опытов с участием лабораторных мышей они установили, что если кормление грызунов осуществляется через день, то в их мозге вырастают большие количества нейронов и синаптических связей, что положительно влияет на когнитивные функции. Результаты этого исследования подтверждают выводы другой работы ученых, показавшей преимущества непродолжительных периодов голодания в деле профилактики возрастных и сердечно-сосудистых болезней.
Во время периода голодания организм переключается с получения энергии из глюкозы, которая производится печенью, к жировым клеткам. А это стимулирует активность и клеточный рост в мозге, если верить авторам исследования. Запасы энергии в печени человека иссякают приблизительно через 10-14 часов после последнего приема пищи. Когда это происходит, то мы начинаем питаться подкожным жиром. Это один из базовых принципов так называемых кетоновых диет, которые также погружают организм в режим голодания, что стимулирует использование отложенных про запас жировых клеток, а не глюкозы.
Кетоны напрямую воздействуют на нервные клетки, вызывая производства ключевого белка BDNF, необходимого при росте нейронов. По мнению авторов нынешнего исследования, данный процесс помогает оптимизировать когнитивную деятельность, процессы обучения и хранения памяти. Достигнутые в ходе наблюдения за лабораторными мышами результаты, касающиеся укрепление работы их мозга, сохранялись в течение одной-двух недель.
Теги: Донбасс, здоровье, голодание
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